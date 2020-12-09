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'de tüm eyaletler ve başkent sonucunu resmileştirdi

'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde sona gelindi. ABD'de 50 eyaletin tamamı ve başkent , sonuçlarını tescil etti.

AA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 23:54 Son Güncelleme: 9.12.2020 23:56 ABONE OL
ABD'de tüm eyaletler ve başkent Washington DC seçim sonucunu resmileştirdi

ABD'de 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, seçim sonuçlarını tescil ederek, Joe Biden'ın seçimlerin kazananı olduğunu bir kez daha teyit etti.

SEÇİCİ KURULU OYUNU PAZARTESİ GÜNÜ KULLANACAK

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından pazartesi tüm eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkent Washington DC'ye gelerek oyunu kullanacak.

SONUÇLARI RESMİLEŞTİRDİ

Bugün itibarıyla ülkedeki 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, kendi seçim sonuçlarını tescil ederek, sonuçları resmileştirdi.

BİDEN 81 MİLYONDAN FAZLA OY ALDI

Buna göre, Demokratların başkan adayı Joe Biden 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranına ulaştı. ABD'nin mevcut başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kaldı.

Joe Biden, 306 delege ile başkanlık için gereken 270 delegeye ulaşan aday olurken, Trump 232 delegede kaldı.

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ABD'de tüm eyaletler ve başkent Washington DC seçim sonucunu resmileştirdi
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