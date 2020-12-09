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Alman bakana büyük şok: Bir anda yere kapaklandı

Alman Federal Meclisi’nde talihsiz anlar yaşandı. , merdivenleri inerken bir anda yere kapaklandı. kürsüdeki konuşmasının ardından koltuğuna gitmek siteyen Klöckner, merdivenlerden inerken ayağını burkarak düştü. yaşanan talihsiz anların ardından "Kısa bir şok dışında her şey yolunda” dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 17:25 Son Güncelleme: 9.12.2020 17:27 ABONE OL
Alman bakana büyük şok: Bir anda yere kapaklandı

Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Alman Federal Meclisi'nde koltuğuna oturmak üzere merdivenleri inerken bileğini burkarak düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

TALİHSİZ ANLAR

Alman Federal Meclisi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Alman Federal Meclisi'nde kürsedeki konuşmasını bitirmesinin ardından koltuğuna gittiği sırada talihsiz anlar yaşadı.Klöckner, merdivenlerden inerken ayağını burkarak, düştü.

Basına açıklamalarda bulunan Klöckner, "Ayakkabım basamaktaki metal çubuğa takıldı ve düştüm. Kısa bir şok dışında her şey yolunda" dedi.

YARDIMINA MALİYE BAKANI YETİŞTİ

Alman Federal Meclisi'nde yayınlanan görüntülerde, Klöckner'in yardımına ise Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz yetişti. Klöckner'in düşen gözlüğünü yerden alan Scholz kendisine verdi. Klöckner'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Almanya Tarım Bakanı basamağı fark etmeyince böyle düştü... | Video

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Alman bakana büyük şok: Bir anda yere kapaklandı
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