Aşı olacaklara son dakika uyarısı geldi: "İki ay boyunca uzak durulması gerekiyor..."

Son dakika haberler… Corona virüsü salgınına karşı kendi aşısını geliştiren ülkelerden Rusya'da bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde toplu aşılama başlamıştı. Bu kapsamda ülke genelinde binlerce kişi aşılanırken Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı bir konuda uyarıda bulundu. Anna Popova, aşılanmadan önceki ve sonraki iki ay boyunca kişilerin alkol ve tütün ürünlerinden uzak durması gerektiğini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları…

KORONAVİRÜS AŞISI OLACAKLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI!

Dünya genelinde alkol ve tütün ürünlerinin insan sağlığına olan zararı uzmanlar tarafından her fırsatta ifade edilirken koronavirüs aşı sürecinde de bu zarar yeniden gözler önüne serildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, corona virüs aşısı olmadan önce ve sonra toplamda iki ay alkolden uzak durulması gerektiğini açıkladı…