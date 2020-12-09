Azez ilçesindeki sebze halinde patlamaya hazır bomba düzeneği imha edildi

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Azez ilçesindeki sebze haline bırakılan bomba düzeneği, emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'de, sivillerin yoğun olarak bulunduğu sebze haline, paket içerisinde patlamaya hazır bomba bırakıldı.

Emniyet güçlerinin dikkati sonucu fark edilen düzenek görevli ekiplerce imha edildi.

Olası terör saldırısını önleyen yerel güvenlik güçleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez, Bab, Cerablus ve Afrin ilçelerinde yaşayan siviller, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen terör saldırılarının hedefi oluyor.