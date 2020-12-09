DSÖ: Aşı rehberine uyun

Toplam vaka sayısı 67 milyon 940 bini geçti. 1 milyon 550 bin 330 kişi öldü. 46 milyon 25 bin 645 kişi sağlığına kavuştu.Ülkelere "Hazırladığımız aşı rehberine uyun" çağrısı yaptı.27 Aralık'ı "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" ilan etti.Şirketler Kovid-19 aşısı olmayanları işten çıkarabilir. ABD yasaları işverenlerin çalışanlarını aşı olmaya zorlamasına izin veriyor. Bu, aşı yaptırmayan çalışanların işlerini kaybedebilecekleri anlamına geliyor. Bu arada ABD, Pfizer ve BioNTech aşısının kullanımına onay verdi.İçişleri Bakanı Lamorgese kovide yakalandı.Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü.385 kişi öldü. 26 bin 567 vaka tespit edildi.Vaka sayısı 600'ün altına indi.Son 24 saatte, 2'si yurt içi kaynaklı 12 vaka belirlendi.28 bin yeni vaka.Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 287 bini aştı.