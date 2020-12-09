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Hafter’e sert uyarı: Ağır sonuçları olur

Giriş Tarihi: 9.12.2020 ABONE OL
Hafter’e sert uyarı: Ağır sonuçları olur
Dışişlerİ Bakanlığı, Libya'nın Marsa Susa açıklarında Hafter güçleri tarafından durdurulan Türk gemisine keyfi para cezası uygulanmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi. ANKARA
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Hafter’e sert uyarı: Ağır sonuçları olur
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