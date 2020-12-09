Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırları ifşa oldu! Sağlıklı ve uzun yaşamın 5 sırrı: Güzellik rejimi...

AKIL SAĞLIĞI



Kozlowski'ye göre Kraliçe, herkesin kendi duygularından sorumlu olduğu bir kültürden geliyor. Yazar, Kraliçe'nin bardağın dolu tarafını gördüğünü ve bundan güç aldığını düşünüyor.

Kozlowski, Kraliçe Elizabeth'in 2002'de 101 yaşında ölen annesinden bile uzun yaşayacağını tahmin ediyor:

Değişime direnmenin yarattığı sinsi stresi ortadan kaldıran bir yapısı var. Uyum sağlamaya istek duyuyor. Bu da uzun bir ömre ve tatminkar bir varoluşa katkı sağlar.

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