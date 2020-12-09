Libya’da gizli pazarlık mektupla deşifre oldu

Libya'nındoğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter'in BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı 1200 milisin bölgeye gönderilmesine ilişkin yazılan mektup, ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanmasının karşısındaki gizli pazarlıkları ortaya çıkardı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE'li yetkililer Hartum'da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştü. Görüşmede BAE heyetinin, güçlerini Libya'ya göndermesi karşılığında Dagalo'ya mali ve askeri destek sözü verdiği, bunun üzerine Dagalo'nun da Libya'ya 2 tugay asker göndermeyi kabul ettiği öğrenildi.Dagalo'nun söz konusu talebi karşılamak için Güney Darfur Bölge Başkanlığına 23 Ekim'de talimat vererek 1200 asker hazırlanmasını istediği belirlendi. Kolordu Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya hitaben 6 Kasım'da yazılan mektupta Hafter'e bağlı güçler ve BAE'nin askeri tertibat, güvenlik ve mali konularda sağlamış olduğu anlaşma temel alınarak hazırlanan 1200 kişilik milis grubun Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek için hazır olduğu bilgisi yer aldı."Paralı asker değiliz. Libya'da Sudanlı paralı askerler ve Cancavid milisler yok" diyen Dagalo'nun sözleri de bu mektupla yalanlanmış oldu.