Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi.

Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN' ÇAĞRISI YAPILDI

Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

GEÇEN YIL DA YAŞANMIŞTI



Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.