Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

'ın Mekke şehrini çekirge sürüleri bastı. Bazı Mekke sakinleri, çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 01:49 Son Güncelleme: 10.12.2020 01:51 ABONE OL
Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi.

Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN' ÇAĞRISI YAPILDI

Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

GEÇEN YIL DA YAŞANMIŞTI


Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mekke'yi çekirge sürüleri bastı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA