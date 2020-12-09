Merkel’den Türk kültürüne ve Şahin-Türeci çiftine övgü

AlmanyaBaşbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin Kovid-19'a karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Türkçe ve Almanca yayın yapan Berlin merkezli bir radyoya konuşan Merkel, "Bu virüs karşısında artık çaresiz değiliz. Topluma bağışıklığı kazandırabilirsek, eski hayatımıza dönebileceğiz" diye konuştu. Merkel sosyal mesafeyle ilgili bir soruya da "Türkiye'de aileye ne kadar değer verildiğini biliyorum. Türkler aile büyüklerine saygı duyuyor. Toplumda bağışıklık kazanılsa bile bir süre daha sevdiğimiz insanlarla özellikle büyüklerimizle mesafeyi korumak zorunda kalacağız" dedi.