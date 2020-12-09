Pfizer ve BioNTech'ten son dakika açıklaması: "Kovid-19 aşı belgelerine siber saldırı düzenlendi!"

Son dakika haberler… Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ortak üretimi olan ve uygulamaya geçmesi için gün sayılan corona virüs aşısının belgelerine yasa dışı erişim sağlandı. Avrupa İlaç Ajansı'na yapılan bildiride; geliştirilen Kovid-19 aşısının sunum verilerinin siber saldırıya maruz kaldığı ifade edilirken saldırının kim tarafından ve neden yapıldığına ilişkin ayrıntı ise verilmedi. İşte Pfizer ve BioNTech imzalı aşıdan gelen son dakika haberine ilişkin detayları…
PFIZER VE BIONTECH ŞİRKETLERİNDEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA! AŞI VERİLERİNE SİBER SALDIRI YAPILDI
Şuan için İngiltere'de onay almasının ardından uygulamaya geçen ve Kanada'nın da onay verdiği koronavirüs aşısı bilindiği üzere Pfizer ve BioNTech isimli iki şirketin ortak üretimi olmuştu. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve koronavirüse karşı olumlu sonuç alınan bu aşıyla ilgili yaşanan siber saldırı haberi adeta tüm dünyayı ayağa kaldırdı…
"ONAY SÜRECİNİ ETKİLEMEYECEK"
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, EMA tarafından ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı ve Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşı adayının sunumuyla ilgili bazı belgelere yasa dışı bir şekilde erişildiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.
Pfizer ve BioNTech'ın açıklamasında, EMA'nın siber saldırı olayının aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde şirketlere güvence verdiği de vurgulandı. Öte yandan Avrupa Birliği'nde ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu olan EMA'dan yapılan açıklamada ise, ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi fakat saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.
"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde olan EMA'nın açıklamasında, yetkili ve ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içinde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek daha fazla bilginin daha sonra verileceği vurgulandı.
29 ARALIK'A KADAR KARAR ÇIKACAK
Bu arada, BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.
EMA'nın Pfizer ve BioNTech'in "BNT162b2" adlı aşısına ilişkin incelemesi devam ederken aşının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.
Öte yandan, Kovid-19'a karşı aşı yarışında Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşı dikkati çekerken aşı İngiltere'de 2 Aralık'ta onay aldıktan sonra uygulanmaya başlanmıştı.
Kanada da söz konusu aşının kullanımını gün içinde onayladı. Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.