Putin'den ilginç açıklama! Sovyetler Birliği'ne dönmeyelim

"BÖYLE OLMAMASINA DİKKAT EDİN"

Vatandaşların gıdaya erişimine ilişkin Sovyetler Birliği döneminden örnek veren Putin, "Sovyetler Birliği'nde her şey vardı, ancak herkese yetecek kadar yoktu. Ancak bunun nedeni ürün eksikliğiydi. Şimdi ise insanların belirli ürünleri piyasada gördüğümüz fiyatlarla satın almak için yeterli parası olmayabilir. Böyle olmamasına dikkat edin." yorumunu yaptı.