Ses hızını aşan ilk pilot Yeager öldü

Test uçağıyla ses hızını aşan ilk insan olan Amerikalı emekli pilot Charles "Chuck" Yeager hayatını kaybetti. Eşi Victoria Yeager, Twitter hesabında, Charles Yeager'ın 97 yaşında hayata veda ettiği, onun ardında bıraktığı "güç, macera ve vatanseverlik" mirasının sonsuza kadar hatırlanacağı paylaşımını yaptı. ABD Hava Kuvvetleri'nden tuğgeneral olarak emekli olan Yeager, 14 Ekim 1947'de 24 yaşındayken Bell X-1 uçağını test ederken ses hızını aşmıştı. Yeager, 2002'de 79 yaşındayken X-15 uçağıyla saatte yaklaşık 1609 kilometre hıza çıkmıştı. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yöneticisi Jim Bridenstine, Yeager'ın ölümünü "ABD'nin büyük kaybı" olarak nitelendirdi.