Son dakika haberi: Herkes bu patronu konuşuyor! İşçilerini milyoner yaptı...

175 MİLYON POUNDU HENÜZ DAĞITILMADI

Bu yüksek miktarın yöneticilerinden sekreterlere ve depo yöneticilerine kadar paylaşıldığı bilinenler arasında. Hisselerin paylaşımlarının zaten şirketteki 74 işçiyi milyonerlere dönüştürdüğünü söyleyen patron, bu sayının personel için ayrılan yaklaşık 1 milyar poundluk hisse senedinin yaklaşık 175 milyon poundunun henüz dağıtılmadığı için artacağını da belirtti.