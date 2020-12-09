Son dakika haberi: Pfizer ve BioNTech'in aşısıyla ilgili önemli uyarı! "Bu kişilere yapılmamalı"

Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen corona virüs aşısıyla ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Gelen son dakika haberine göre; İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporunu inceledik. Kapsamlı klinik denemelerde bunun görülmediğini biliyoruz." dedi.