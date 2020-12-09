Trump, savunma bütçe tasarısını veto edecek

ABD Başkanı Donald Trump, zayıf olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini duyurdu. Tasarıda, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeler de bulunuyor. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum" ifadesini kullandı. Trump, CAATSA olarak bilinen yasa kapsamında Türkiye'ye yönelik yaptırımları bekletmişti.