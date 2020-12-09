Uzmanlardan son dakika uyarısı: Corona virüs aşısı olacaklar dikkat! İki ay boyunca uzak durulması gerekiyor...

Son dakika haberler… Corona virüsü salgınına karşı kendi aşısını geliştiren ülkelerden Rusya'da bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde toplu aşılama başlamıştı. Bu kapsamda ülke genelinde binlerce kişi aşılanırken Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı bir konuda uyarıda bulundu. Anna Popova, aşılanmadan önceki ve sonraki iki ay boyunca kişilerin alkol ve tütün ürünlerinden uzak durması gerektiğini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları…
KORONAVİRÜS AŞISI OLACAKLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI!
Dünya genelinde alkol ve tütün ürünlerinin insan sağlığına olan zararı uzmanlar tarafından her fırsatta ifade edilirken koronavirüs aşı sürecinde de bu zarar yeniden gözler önüne serildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova, corona virüs aşısı olmadan önce ve sonra toplamda iki ay alkolden uzak durulması gerektiğini açıkladı…
"42 GÜN UZAK DURULMALI"
The Moscow Times'ta yer alan habere göre Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) başkanı Anna Popova, Komsomolskaya Pravda adlı radyo programında yaptığı açıklamalarda "Alkol alımının aşılamadan en az iki hafta önce durdurulması gerekiyor" dedi.
Popova, aşı olanların ilk enjeksiyondan sonra 42 gün alkolden uzak durması gerektiğini de ekledi.
2003'ten bu yana alkol tüketiminde önemli bir düşüş görülmesine rağmen dünyanın hala en yüksek alkol tüketicileri arasında yer alan Rus vatandaşları için Popova, "Sağlıklı kalmak ve güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip olmak istiyorsak alkol içmeyin" uyarısında bulundu.
"SİGARA DA İÇMEYİN"
Ayrıca Popova, tütün dumanı akciğerleri tahriş ettiği için özellikle aşılamadan önce ve sonra sigara içilmemesini de tavsiye etti.
Popova'nın bu açıklamalarının ardından, Sputnik V aşısını geliştiren Gameleya araştırma merkezinin başkanı Alexander Gintsburg'tan da bir açıklama geldi. Aşılamadan önce veya sonra alkolün kullanılmaması gerektiğini onaylandı.
Geçtiğimiz hafta sonu Moskova'da, Sputnik V aşısı yüksek riskli gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı. Aşı geliştiricileri adenovirüs bazlı aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu söylüyor.
Henüz tüm sayısal veriler açıklanmasa da sağlık yetkilileri gönüllüler ve ordu mensupları dahil olmak üzere 100 bin Rus'un Sputnik V aşısı olduğunu öngörülüyor.
Rusya, 2,5 milyonun üzerinde vaka sayısıyla dünyada en çok Covid-19 vakası bulunan ülkeler arasında dördüncü sırada. Ülkede, şimdiye kadar corona virüs nedeniyle 44 binden fazla kişi hayatını kaybettiği biliniyor...