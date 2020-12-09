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lejyoneri: Personelin çoğu ilk defa çatışma gördü

Giriş Tarihi: 9.12.2020 ABONE OL
Wagner lejyoneri: Personelin çoğu ilk defa çatışma gördü
RUS güvenlik şirketi Wagner'de görev aldığını öne süren Marat Gabidullin, askerlerin çeşitli ödemeler karşılığında Suriye ve Libya gibi bölgelerde çatışmalara katıldığını söyledi. Wagner hakkında kitap yazan Gabidulin, "Personelin yarısından fazlası hayatında ilk defa çatışma görenler. Wagner'in üst düzey yetkilileri artık komutandan çok iş adamları olarak hareket ediyor. Libya'da ağır kayıplar vermemizin nedenlerinden birisi buydu. Doğru düzgün saha çalışması da yapılmadı. Komutanlar, Türkiye'nin çatışmalara katılma ihtimalini bile hesaba katmamıştı"ifadelerini kullandı.
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Wagner lejyoneri: Personelin çoğu ilk defa çatışma gördü
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