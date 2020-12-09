Wagner lejyoneri: Personelin çoğu ilk defa çatışma gördü

RUS güvenlik şirketi Wagner'de görev aldığını öne süren Marat Gabidullin, askerlerin çeşitli ödemeler karşılığında Suriye ve Libya gibi bölgelerde çatışmalara katıldığını söyledi. Wagner hakkında kitap yazan Gabidulin, "Personelin yarısından fazlası hayatında ilk defa çatışma görenler. Wagner'in üst düzey yetkilileri artık komutandan çok iş adamları olarak hareket ediyor. Libya'da ağır kayıplar vermemizin nedenlerinden birisi buydu. Doğru düzgün saha çalışması da yapılmadı. Komutanlar, Türkiye'nin çatışmalara katılma ihtimalini bile hesaba katmamıştı"ifadelerini kullandı.