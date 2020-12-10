Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha adil ve eşit bir dünya için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek "Küresel salgın döneminde yükselen ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını da ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadesini kullandı.

"DAHA ADİL VE EŞİT BİR DÜNYA İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Çavuşoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajını Twitter'dan paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Daha adil ve eşit bir dünya için birlikte hareket etmeliyiz. Küresel salgın döneminde yükselen ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını da ancak hep birlikte yenebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

"10 Aralık İnsanlığın ortak paydasıdır"