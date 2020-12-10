Doğum gününde öldürdüler

MiddleEast Eye sitesindeki haberde İsrail güçlerinin 4 Aralık günü vurarak öldürdüğü Ali Ebu Alia'nin yaşam öyküsü yer aldı. Daha 13 yaşındaki bir çocuk olduğu için İsrail işgalci güçlerinin kendisine ateş açmayacağını düşünen Ali'nin vurulduğu gün doğum günüydü... ABD merkezli New York Times gazetesi ise İsrail güçlerinin 30 Mayıs'ta öldürdüğü 31 yaşındaki otizm hastası Filistinli Iyad al-Hallaq'ın hikayesini yazdı. Vurulduğu an öğretmeninin İsrailli polislere Hallaq'ın engelli olduğunu söylediği aktarıldı.