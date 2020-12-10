İsrail’in ölümcül silahları belgelendi

İşgalcı İsrail devletinin güvenlik birimlerinin çocuk, yaşlı, engelli ya da kadın demeden sivil Filistinlilere yönelttiği silahları hakkında yeni bir rapor yayınlandı. Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin düzenlediği gösterilere müdahalelerde ölümcül silah kullanarak çocukların ölümüne sebep olduğunu belgeledi. Raporda İsrail polis ve askerinin "ölümcül Ruger" olarak bilinen "22 Long Rifle" isimli bir silah kullandığı ve çocuk kurbanların bir kısmının bu silahla öldürüldüğü belgelendi. Bu silahın son kurbanının 4 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da şehit edilen 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Alia olduğu açıklandı. Uluslararası hukuk kuruluşlarının raporlarına göre, yıl başından bu yana yaşları 13 ila 17 arasında değişen 8 Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.