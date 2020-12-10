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Paralı askerdenTürkiye itirafı

Giriş Tarihi: 10.12.2020 ABONE OL
LİBYA'NIN doğusunda gayrimeşru silahlı güçlerin lideri, Halife Hafter saflarında savaşan Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanlarından Marat Gabidullin, Libya'daki savaşı kaybettiklerini itiraf etti. Rus paralı asker grubu Wagner'in sözde eski komutanı Gabidullin, "Wagner unsurlarının birçoğu Libya'da maruz kaldığı hayal kırıklığı nedeniyle liderlerine olan güveni yitirdiler. Libya'daki gelişmeleri gerektiği gibi incelemedi ve Türkiye'nin müdahalesini de dikkate almadı. Bu nedenle kaybettik" dedi.
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Paralı askerdenTürkiye itirafı
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