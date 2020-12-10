SON DAKİKA! Pfizer ve BioNTech'ten flaş açıklama: "Kovid-19 aşı belgelerine siber saldırı düzenlendi!"

Son dakika haberler… Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ortak üretimi olan ve uygulamaya geçmesi için gün sayılan corona virüs aşısının belgelerine yasa dışı erişim sağlandı. Avrupa İlaç Ajansı'na yapılan bildiride; geliştirilen Kovid-19 aşısının sunum verilerinin siber saldırıya maruz kaldığı ifade edilirken saldırının kim tarafından ve neden yapıldığına ilişkin ayrıntı ise verilmedi. İşte Pfizer ve BioNTech imzalı aşıdan gelen son dakika haberine ilişkin detayları…

PFIZER VE BIONTECH ŞİRKETLERİNDEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA! AŞI VERİLERİNE SİBER SALDIRI YAPILDI

Şuan için İngiltere'de onay almasının ardından uygulamaya geçen ve Kanada'nın da onay verdiği koronavirüs aşısı bilindiği üzere Pfizer ve BioNTech isimli iki şirketin ortak üretimi olmuştu. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve koronavirüse karşı olumlu sonuç alınan bu aşıyla ilgili yaşanan siber saldırı haberi adeta tüm dünyayı ayağa kaldırdı…