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: 10 yıl sonra tarihi gelişme! da katılacak...

haberine göre; ülkelerinin gerçekleştireceği büyük askeri tatbikata tam 10 yıl sonra ilk kez da katılacak. Daha önce 2011 yılında bir kez Polonya'da düzenlenen askeri tatbikata katılan Rusya, daha sonra ise NATO ile Kafkaslar başta olmak üzere birçok kez karşı karşıya gelmişti.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:16 ABONE OL
Son dakika: 10 yıl sonra tarihi gelişme! Rusya da katılacak...

Rusya, NATO ile 10 yıl aradan sonra ilk kez Pakistan'ın Karaçi kenti açıklarında ortak tatbikat yapılacağını duyurdu.

Rusya Güney Askeri Bölgesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus Donanma gemilerinin 10 yıl aradan sonra ilk kez NATO ülkeleri ile ortak tatbikat yapılacağı belirtildi.

Tatbikatın, Şubat ayında Pakistan'ın Karaçi kenti açıklarında yapılacağı ifade edildi. Tatbikata, Rusya, Pakistan, ABD, İngiltere, Çin, Japonya, Türkiye, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Endonezya'dan gemilerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatta Rusya'yı bir fırkateyn, bir devriye gemisi, bir kurtarma römorkörü, Deniz Piyadeleri birimi, bir mayın temizleme ekibi ve bir deniz helikopterinin temsil edileceği açıklandı.

Öte yandan, NATO ile Rusya, ilk kez 2011 yılında Polonya'da ortak terörle mücadele tatbikatı başlatmıştı.

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Son dakika: 10 yıl sonra tarihi gelişme! Rusya da katılacak...
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