Son dakika: ABD'de Çinli casus krizi! Christine Fang isimli Çinli kadından siyasetçilere aşk tuzağı!

ABD'Lİ POLİTİKACILARI HEDEF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Fang Fang olarak da bilinen Çinli Christine Fang isimli kadın, 2011'den 2015'e kadar California'nın Körfez Bölgesi'nde ABD'li bir kongre üyesi de dahil olmak üzere genç politikacıları hedef aldığı ifade edildi.

Axios, Fang'in Amerika'da bulunduğu süre boyunca, Meclis'in en genç üyelerinden biri olan Demokratik Temsilci Eric Swalwell ile yakınlaştığını bildirdi.