Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Zafer Günü'nde önemli açıklamalar...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Günü töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev yaptığı açıklamalarında; "Azerbaycan Ermenistana'ı mağlup etti. Bu 44 günün her günü bizim şanlı tarihimizdir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den tarihi törende önemli açıklamalar | Video

Aliyev'in açıklamalarından satır başları...

Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik.

SİYASİ VE DİPLOMATİK ZAFERLER MEYVESİNİ VERDİ

Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir. Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik. Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır.

ERMENİSTAN BİZİMLE REKABET EDEMEDİ

Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk. Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.

'Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.' demiştim. Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım. Azerbaycan tarihi adaleti sağladı. Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu. Ermenistan'ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.

TOPRAKLARIMIZA ERMENİSTANLARI YERLEŞTİRMEK CİNAYETTİ

Bizim tarihi topraklarımızda getirilen Ermenistanları yerleştirmek cinayettir. Biz bunu görür ve hissederdik. Kendi sözümüzü dünyaya söyledik. Muharebeye 3 gün kala "Ermenistan yeni savaşa hazırlanıyor." demiştim ve öyle de oldu.

Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.

1 GÜN BİLE GERİ ÇEKİLMEDİK

Eylül ayında Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgale kalkıştı ama onlara cevap verdik. 'Azerbaycan askeri ileri, toprağımızı geri almalıyız, işgalciyi cezalandırmalıyız.' dedim. 44 gün sonucunda 1 gün bile geri çekilmemiz olmamıştır. 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yarıp geçtik.

SONUNA KADAR GİTTİK SAVAŞI KAZANDIK

Suşa düşmandan alındıktan sonra düşmanın beli kırıldı. Düşmanı teslim olmaya mecbur ettik. Suşa'nın alınması tarihi olaydır.

Sonuna kadar gittik ve savaş meydanında savaş kazandık. Siyasi alanda kazandık. Düşmanı mecbur ettik.

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