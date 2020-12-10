Son dakika haberi: Güney Kore'den çarpıcı corona virüs araştırması: Sosyal mesafe kaç metre olmalı?





6 METRE MESAFEDE 5 DAKİKA DURDULAR



NTV'nin haberine göre; Güney Kore'de yapılan araştırmada ise corona virüs taşıyan bir kişiyle virüs taşımayan biri 6 metre mesafede 5 dakika aynı havayı solursa virüsün taşıyıcı olmayana da geçtiği belirtildi.

Kore Tıp Bilimi Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, epidemiyolog Dr. Lee Ju-hyung tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz Haziran ayında bir restoran incelendi. Masalar arasında yaklaşık 6 metre mesafe olan restoranda kişiler 5'er dakika restoranda kaldı. Daha sonra incelenen deneklerden bir kişinin restoranda corona virüs kaptığı tespit edildi.