Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

Son dakika haberi… Koronavirüs aşısı ilk kez İngiltere'de uygulanmaya başladı. İngilizler tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başladı. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamayı da yaptı.
FDA KORONAVİRÜS AŞISININ ETKİNLİĞİNİ DOĞRULADI: UYGULAMA İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI
ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve BionTech aşısının yüzde 95 etkinliğini doğrulayarak koronavirüs aşısının uygulanması için yeşil ışık yaktı. FDA'nın yaptığı ilk klinik denemelerde aşının farklı demografik gruplar üzerinde de yüksek derecede etkili olduğuna dair sonuçlar elde edildi.
KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE UYGULANACAK? KİMLERE UYGULANMAYACAK?
İngiltere'nin aşı uygulamasına başladı ve ABD'nin buna yeşil ışık yakması sonrası milyonlarca insanın kafasında aynı sorular belirdi: 'Koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak? Kimlere uygulanmayacak?'
KRİTİK SORU YANIT BULDU: ANAFLAKSİ GEÇMİŞİ OLAN KİŞİLERE AŞI UYGULANMAYACAK
İngiltere'de sağlık regülatörü kuruluş MHRA, Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen ve dün 2 kişide alerjik reaksiyona neden olan aşının uygulaması konusunda yeni yönerge yayınladı.
Yapılan açıklamada, yapılan aşı uygulamasında birçok aşı uygulamasında olduğu gibi aşırı duyarlılık (anaflaksi) geçmişi bulunan kişilerde alerjik reaksiyon görülebildiği kaydedildi. Anaflaksi geçmişi olan kişilere aşının uygulanmaması, aşı yapılmış olan anaflaksi kişilere ikinci dozun yapılması gerektiği belirtildi.
"ANAFLAKSİ AŞI UYGULAMALARINDA BİLİNEN VE ÇOK AZ RASTLANAN BİR YAN ETKİDİR"
MHRA, "Anaflaksi aşı uygulamalarında bilinen ve çok az rastlanan bir yan etkidir. Aşı yapılacak kişilerin büyük bölümü bu reaksiyonu göstermeyecektir. Aşı uygulamasının faydaları bu riskin etkisinden çok daha fazladır" vurgusunu yaptı.
Öte yandan Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen aşının MHRA'nın üst seviyedeki güvenlik standartlarını karşıladığından şüphe duyulmaması gerektiği kaydedildi.
ANFLAKSİ NEDİR?
Anafilaksi; vücudun bazı alerjenlere karşı gösterdiği, ölümcül olabilen alerjik reaksiyona verilen isimdir. Alerjen madde ile temastan saniyeler sonra ortaya çıkarak çok hızlı bir şekilde şiddetlenebilir. Kişiden kişiye farklılık gösteren ve yaygın görülen alerjen maddeler arasında çeşitli gıdalar, ilaçlar ve böcek ya da arı sokması gibi durumlar yer alır.Anafilaksi, kişinin bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli bir şekilde tepki göstermesi şeklinde ortaya çıkar. Vücuda alerjenin girmesiyle bağışıklık sistemi, kan dolaşımına çok yüksek miktarda kimyasal gönderir. Bu durum aynı anda birçok organı etkileyebilir ve kişi anafilaktik şoka girebilir.
ANAFLAKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Anafilaksi belirtileri çok hızlı şekilde görülebilir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Sıklıkla görülen belirtiler şu şekildedir:
•Deride kaşıntı, kızarıklık ve sıcaklık hissi
•Ürtiker(kurdeşen)
•El, ayak, dudak, göz ve genital bölgede şişme
•Mide bulantısı ve kusma
•İshal
•Kramp
•Nefes almada güçlük, burun tıkanıklığı
•Hapşırık, öksürük
•Boğazda kaşıntı ve yutkunmada zorluk
•Ses kısılması
•Çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, kalp ritminde düzensizlik
•Halsizlik ve baş dönmesi
•Anksiyete
•Bazı şiddetli durumlarda bilinç kaybı ve şok