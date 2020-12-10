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haberi: kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

haberi... konusunda yılın son ayına girilirken tarihi gelişmeler yaşanıyor. aşısı ilk kez 'de uygulanmaya başladı. Ajanslar, İngilizlerin ve 'in ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısını kullanıma sunduğunu son dakika olarak duyurdu. Daha sonra gelen haberlere göre ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve BionTech'in koronavirüs aşısının yüzde 95 etkinliğini doğrulayarak, aşının geniş kapsamlı kullanımı için yeşil ışık yaktı. Peki koronavirüs aşısı kimlere uygulanacak? Kimlere uygulanmayacak? Milyonlarca insan bu sorunun yanıtını ararken İngiltere'den koronavirüs aşısının kimlere uygulanmayacağına dair açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:55 Son Güncelleme: 10.12.2020 13:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

haberi… ilk kez 'de uygulanmaya başladı. İngilizler tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başladı. / aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamayı da yaptı.

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

FDA KORONAVİRÜS AŞISININ ETKİNLİĞİNİ DOĞRULADI: UYGULAMA İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ve aşısının yüzde 95 etkinliğini doğrulayarak aşısının uygulanması için yeşil ışık yaktı. FDA'nın yaptığı ilk klinik denemelerde aşının farklı demografik gruplar üzerinde de yüksek derecede etkili olduğuna dair sonuçlar elde edildi.

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE UYGULANACAK? KİMLERE UYGULANMAYACAK?

'nin aşı uygulamasına başladı ve ABD'nin buna yeşil ışık yakması sonrası milyonlarca insanın kafasında aynı sorular belirdi: ' kimlere uygulanacak? Kimlere uygulanmayacak?'

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

KRİTİK SORU YANIT BULDU: ANAFLAKSİ GEÇMİŞİ OLAN KİŞİLERE AŞI UYGULANMAYACAK

'de sağlık regülatörü kuruluş MHRA, ve tarafından geliştirilen ve dün 2 kişide alerjik reaksiyona neden olan aşının uygulaması konusunda yeni yönerge yayınladı.

Yapılan açıklamada, yapılan aşı uygulamasında birçok aşı uygulamasında olduğu gibi aşırı duyarlılık (anaflaksi) geçmişi bulunan kişilerde alerjik reaksiyon görülebildiği kaydedildi. Anaflaksi geçmişi olan kişilere aşının uygulanmaması, aşı yapılmış olan anaflaksi kişilere ikinci dozun yapılması gerektiği belirtildi.

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

"ANAFLAKSİ AŞI UYGULAMALARINDA BİLİNEN VE ÇOK AZ RASTLANAN BİR YAN ETKİDİR"

MHRA, "Anaflaksi aşı uygulamalarında bilinen ve çok az rastlanan bir yan etkidir. Aşı yapılacak kişilerin büyük bölümü bu reaksiyonu göstermeyecektir. Aşı uygulamasının faydaları bu riskin etkisinden çok daha fazladır" vurgusunu yaptı.

Öte yandan ve tarafından geliştirilen aşının MHRA'nın üst seviyedeki güvenlik standartlarını karşıladığından şüphe duyulmaması gerektiği kaydedildi.

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

ANFLAKSİ NEDİR?

Anafilaksi; vücudun bazı alerjenlere karşı gösterdiği, ölümcül olabilen alerjik reaksiyona verilen isimdir. Alerjen madde ile temastan saniyeler sonra ortaya çıkarak çok hızlı bir şekilde şiddetlenebilir. Kişiden kişiye farklılık gösteren ve yaygın görülen alerjen maddeler arasında çeşitli gıdalar, ilaçlar ve böcek ya da arı sokması gibi durumlar yer alır.Anafilaksi, kişinin bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli bir şekilde tepki göstermesi şeklinde ortaya çıkar. Vücuda alerjenin girmesiyle bağışıklık sistemi, kan dolaşımına çok yüksek miktarda kimyasal gönderir. Bu durum aynı anda birçok organı etkileyebilir ve kişi anafilaktik şoka girebilir.

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!

ANAFLAKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anafilaksi belirtileri çok hızlı şekilde görülebilir ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Sıklıkla görülen belirtiler şu şekildedir:

•Deride kaşıntı, kızarıklık ve sıcaklık hissi

•Ürtiker(kurdeşen)

•El, ayak, dudak, göz ve genital bölgede şişme

•Mide bulantısı ve kusma

•İshal

•Kramp

•Nefes almada güçlük, burun tıkanıklığı

•Hapşırık, öksürük

•Boğazda kaşıntı ve yutkunmada zorluk

•Ses kısılması

•Çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, kalp ritminde düzensizlik

•Halsizlik ve baş dönmesi

•Anksiyete

•Bazı şiddetli durumlarda bilinç kaybı ve şok

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Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Açıklama geldi!
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