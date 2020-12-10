Son dakika haberi: Koronavirüs ile ilgili korkunç gerçek otopsi raporunda çıktı...

Corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Virüs nedeniyle 1.5 milyondan fazla insan hayatını kaybederken, yapılan araştırmalar salgının neden ölümcül olduğunu ortaya çıkardı. Corona virüsün sadece akciğere değil, bütün organlara zarar veriyor. En son bulgular tiroitlere bile zarar verdiği ortaya çıkarıldı. İşte son dakika haberin detayları...

DÜNYA BU HABERİ KONUŞUYOR: CORONA VİRÜSÜ NEDEN ÖLDÜRÜYOR?

Corona virüsü salgını tüm dünya etkisini göstermeye devam ediyor. Uzmanlar ise virüsün öldürücü etkisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son araştırmalar ise koronavirüsün neden ölümcül olduğunu ortaya çıkardı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…