Son dakika haberi: Melania Trump’ın tek isteği ortaya çıktı: Hazırlıklara başladı...

O SORUYA VERDİĞİ CEVAP...

First Lady, Donald Trump'ın 2024 yılında tekrar aday olacağına dair çıkan söylentiler hakkında ne hissettiği sorulduğunda, bunun pek iyi olmayacağını ifade etti.

Melania Trump'ın, Beyaz Saray'ı arkasında bırakarak sivil dünyaya hazırlandığı belirtilirken Başkan Trump, Beyaz Saray'da kalma mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.

Melania Trump, hem 2016 hem de 2020 başkanlık seçimlerinde isteksiz bir kampanyacı olsa da birçok First Lady gibi o da siyasetle birlikte giden bir yaşamdan ve kampanyalardan memnun görünüyordu.