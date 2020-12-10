Son dakika haberi: Melania Trump’ın tek isteği ortaya çıktı: Hazırlıklara başladı...

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının terse döneceğini ve Beyaz Saray'da kalmaya devam edeceğini iddia etse de First Lady Melania Trump'ın ne düşündüğü merak konusuydu. First Lady'nin başkanlık seçimlerinden sonra istediği tek şey ortaya çıktı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...
First Lady Melania Trump yalnızca eve gitmek istiyor ve Washington sonrası hayatına hazırlanıyor. First Lady, Washington'daki hayatını tamamlamak için hazırlıklara başladı. Beyaz Saray'da bulunan mobilyalarının ve eşyalarının envanterini hazırlamaya başlayan Melania Trump'ın, 20 Ocak'tan sonra ihtiyacı olan bütçe ve personel hesaplamaları yaptığı belirtiliyor.
Seçimler hakkında nadiren konuşan First Lady, Beyaz Saray'daki son görevlerine odaklanmış görünüyor.
O SORUYA VERDİĞİ CEVAP...
First Lady, Donald Trump'ın 2024 yılında tekrar aday olacağına dair çıkan söylentiler hakkında ne hissettiği sorulduğunda, bunun pek iyi olmayacağını ifade etti.
Melania Trump'ın, Beyaz Saray'ı arkasında bırakarak sivil dünyaya hazırlandığı belirtilirken Başkan Trump, Beyaz Saray'da kalma mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.
Melania Trump, hem 2016 hem de 2020 başkanlık seçimlerinde isteksiz bir kampanyacı olsa da birçok First Lady gibi o da siyasetle birlikte giden bir yaşamdan ve kampanyalardan memnun görünüyordu.
BEYAZ SARAY SONRASI GÜNDEM...
Melania Trump'ın, "Be Best" adı verilen kampanyasına devam edileceği ifade edilse de Beyaz Saray sonrası gündemi tam olarak ortaya çıkmadı.
Aynı zamanda Melania Trump'ın kitap yazabileceği de bildirilenler arasında bulunuyor. Fakat kişisel anıları içeren bir kitap yerine tasarım veya dizayn ve misafirperverlik üzerine bir kahve kitabı olabileceği düşünülüyor.
20 OCAK 2021 TARİHİ İLE BİRLİKTE BEYAZ SARAY'DAKİ GÖREVİ TAMAMLANACAK
Melania Trump, 20 Ocak 2021'de yeni başkanın göreve başlamasıyla Beyaz Saray'daki zamanını tamamlıyor. CNN'in haberin göre, Trump resmi konutunu New York'tan Florida'ya taşımasıyla birlikte eşi ve oğlu ile birlikte Mar-a-Lago'da yaşayacağı iddia ediliyor. Oğlu Barron'un Florida'daki bir okula geçeceği ve yılı Maryland'daki okulunda bitiremeyeceği bildirildi.Son dakika: Melania Trump'tan oğlu ile ilgili flaş itiraf: Korktuğum başıma geldi... SON DAKİKA: Dünya bu haberle çalkalanıyor! Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortaya çıktı! ‘Küfürler havada uçuştu’