Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Tarihi tören öncesi tarihi anlar: Başkan Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı

Son dakika haberi: Tarihi tören öncesi tarihi anlar: ve şükür namazı kıldı

Son dakika haberi: Azerbaycan'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü askeri geçit töreni öncesinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar 'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. buradaki ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlahm Aliyev ile birlikte şükür namazı kıldı.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:37 Son Güncelleme: 10.12.2020 13:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Tarihi tören öncesi tarihi anlar: Başkan Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın günledir heyecanla beklediği zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri geçit törenine katılmadan önce Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kılıp dua etti.

ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikt Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra ise Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Son dakika | Azerbaycan'da zafer günü! Resmen başladı: Başkan Erdoğan ve Aliyev birlikte katılıyor
Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Zafer Günü'nde önemli açıklamalar...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Tarihi tören öncesi tarihi anlar: Başkan Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA