Son dakika haberi: Tarihi tören öncesi tarihi anlar: Başkan Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı

ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikt Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.