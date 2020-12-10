Son dakika: NATO'dan AB Liderler Zirvesi'ne Türkiye çağrısı: Bu gerçeği fark etmemiz lazım!

BAŞKAN ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ

10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye yönelik bir yaptırım kararı alınması halinde ne olacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Türkiye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Yani zaten biz resmi olarak 1963'ten bu yana sürekli yaptırıp uyguluyorlar. Hiçbir zaman Avrupa Birliği bize dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır ama biz o günden bugüne hep sabrettik hala da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik onlarda gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımları da sıcak bakmıyorlar." yanıtını vermişti.