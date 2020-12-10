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Uzmanlar korkutan gelişmeyi duyurdu! 500 bin yılda bir rastlanacak olay...

'da bu ilkbahar yaşanan sıcaklıkla ilgili korkutan bir açıklama geldi. Ülkede 500 bin yılda bir karşılaşılacak derecede sıcak bir ilkbaharın yaşandığı bildirildi. Korkutan sıcaklıkla ilgili uzmanlar, sıcaklığın Avustralya'da gelecek yıllarda daha da artacağı ve rekor seviyeye ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:30 Son Güncelleme: 10.12.2020 12:52 ABONE OL
Uzmanlar korkutan gelişmeyi duyurdu! 500 bin yılda bir rastlanacak olay...

Avustralya'da artan sıcaklıkla ilgili son dakika açıklaması... Ülkede 500 bin yılda bir karşılaşılacak derecede sıcak bir ilkbaharın yaşandığı bildirildi.

Guardian gazetesinin son dakika duyurduğu habere göre , yapılan analizler, Avustralya'da 2020 ilkbaharının, iklim değişikliği faktörü olmasaydı, 500 bin yılda bir görülebileceğini ortaya koydu.

Analiz, Ulusal Çevre Bilimi programının Yeryüzü Sistemleri ve İklim Değişikliği Merkezi tarafından yayımlandı.

Hem gözlem hem de iklim modeli verilerine dayanılarak yapılan çalışma ayrıca sıcaklığın Avustralya'da gelecek yıllarda daha da artacağı ve rekor seviyeye ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, 2020 ilkbaharında yaşanan sıcaklığın, 1910 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde de kasım ayında rekor gece sıcaklığı kaydedilmişti. Sydney'de 29 Kasım'da en düşük gece sıcaklığı 25,4 olmuştu.

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Uzmanlar korkutan gelişmeyi duyurdu! 500 bin yılda bir rastlanacak olay...
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