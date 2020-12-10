Zenginler aşı stoku yapıyor

Dünya genelindeki toplam vaka sayısı 68 milyon 568 bini geçti. 47 milyon 462 bin 805 kişi sağlığına kavuştu.Halkların Aşı İttifakı adlı oluşum, varlıklı ülkelerin Kovid aşısını stoklamaya başladığını ve bu yüzden en yoksul ülkelerin aşılamada güvenli bir düzeye ulaşamayacağını söylüyor.12 bin 282 yeni vaka var. Bir araştırmaya göre tek başına siperlik koronavirüse karşı koruma sağlamıyor.Çin tarafından geliştirilen bir diğer koronavirüs aşısı olan Sinopharm'ın yüzde 86 oranında etkili olduğu belirtildi.Aşı yaptıranlara uyarı: "56 gün alkol yasak."Son 24 saatte 590 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.402 kişi daha yaşamını yitirdi.634 kişi daha öldü.Son 24 saatte tespit edilen 686 vaka, "salgının başlangıcından bu yana görülen en fazla günlük artış" oldu.11'i yurt içi kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Son 24 saatte Brezilya'da 842, Meksika'da 800, Arjantin'de 121 kişi yaşamını yitirdi.