Zorlu konuların gölgesinde AB zirvesi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, bugün ve yarın, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Masada oldukça zorlu konular olacak. Macaristan ve Polonya'nın 1,8 trilyon euroluk bütçe ve kurtarma paketi vetosu, koronavirüs salgınıyla mücadele, İngiltere ile bir türlü sonuca ulaşmayan Brexit sonrası ticaret müzakereleri, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkiler gibi konular tartışılacak. Aylar sonra ilk kez fiziki olarak Brüksel'de bir araya gelecek liderlerin Türkiye'ye karşı ise yaptırım kararı alması beklenmiyor. Anadolu Ajansı'na değerlendirme bulunan İtalyan uzmanlar da AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım çıkmasını beklemediklerini kaydetti.Türkiye'yi iyi bilen İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde tansiyonun yüksek olduğunu belirterek, Fransa'nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) ile bu konu üzerinde durduğunu söyledi. Zirveden Türkiye'ye yönelik yaptırım değil ama başka kararlar olabileceğine işaret eden Marsili, "Yaptırım kararı için oy birliği gerektiriyor. Benim duyduğum kadarıyla bir oy birliği durumu yok bu hususta. İtalya da yaptırımlardan yana değil, aynı şekilde AB Dönem Başkanı Almanya'nın da bundan yana olduğunu düşünmüyorum. Macaristan veya Polonya'nın da yaptırım fikrini kabul edeceğini sanmıyorum" dedi.Akademisyen Valeria Giannotta ise "Gerilimler, Avrupa'nın Kıbrıs Adası'na yönelik miyop stratejilerinin bir ürünü. Türkiye, Avrupa için önemli stratejik ortak" dedi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de tansiyonun artırılmaması gerektiğini söyledi.