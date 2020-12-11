ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırımında kritik dönem! “CAATSA yaptırımı Biden dönemine kalmaz”

Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından dolayı yaptırım uygulanmasını içeren yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde 335 kabul, 78 ret oyuyla geçmesinin ardından gözler ABD Senatosu'na çevrildi. ABD Senatosu'nda da tasarının üçte iki çoğunlukla geçmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın veto yetkisi bulunmuyor. Diplomatik kaynaklar, tasarının bu şekilde geçmesi durumunda Trump'ın 5 yaptırımı seçeceğini, bu konunun Biden dönemine kalmayacağını belirttiler. Yaptırımların savunma alanıyla kısıtlı olduğunu belirten kaynaklar, bir süredir yaptırım konusunun gündemde olduğu için piyasaların bu durumu fiyatladığını ve ekonomik anlamda etkisinin olmayacağını düşündüklerini kaydettiler.

ABD'de Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından dolayı yaptırım uygulanmasını da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın (NDAA), Temsilciler Meclisi'nde ezici bir çoğunlukla kabul edilmesinin ardından gözler Senato'da yapılacak oylamaya çevrildi. ABD Başkanı Trump, yasa tasarısını veto edeceğini açıklamasına rağmen, Senato'dan da tasarının üçte iki çoğunlukla geçmesi durumunda veto hakkı bulunmuyor. Bu durumda Trump'ın ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nda yer alan (CAATSA) 12 yaptırımdan 5'in belirlemesi gerekiyor.

Diplomatik kaynaklar, yasa tasarısı kapsamındaki Türkiye'ye yönelik yaptırımların Trump döneminde uygulanacağını, bu konunun Biden dönemine kalmayacağını düşündüklerini belirttiler.

Yaptırımların savunma alanında sınırlı olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, bir süredir devam eden yaptırım tartışmalarının piyasa tarafından fiyatlandığını, bu sebeple ekonomik etkisinin olmayacağı görüşünü savundular.

12 YAPTIRIMDAN 5'İ SEÇİLECEK

Yasa tasarısında S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor. ABD Başkanı Trump tarafından 12 yaptırımdan 5'inin seçilmesi bekleniyor. O yaptırımlardan bazıları şöyle:

"Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması, yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması, yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı, ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması, ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi, uluslar arası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi"