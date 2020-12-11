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'ın zafer coşkusu 'ı sokağa döktü

ordusunun 'da elde ettiği zafer için düzenlenen Zafer Geçidi Törenleri coşkuyla kutlanmasının ardından 'da halk "Hain Nikol" sloganlarıyla sokaklara döküldü.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:31 Son Güncelleme: 11.12.2020 17:53 ABONE OL
Azerbaycan'ın zafer coşkusu Ermenistan'ı sokağa döktü

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda, Zafer Geçidi Töreni düzenlendi.

Türk dünyasının zafer ve gurur günü

Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Azerbaycan'da yaşanan coşku sonrası Ermenistan'daki muhalif gruplar Erivan'daki hükümet konağı önünde toplandı.

ERİVAN'DA HAİN NİKOL SLOGANLARI YÜKSELDİ

Göstericiler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'nın istifasını talep ederek "Hain Nikol, Nikol'suz Ermenistan" sloganları attı.

Gösteri sırasında protestocular ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Eylem sırasında, protestoculardan birinin yaralandığını görüldü.

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Azerbaycan'ın zafer coşkusu Ermenistan'ı sokağa döktü
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