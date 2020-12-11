Güney Kıbrıs’ta protestocular televizyon kanalını bastı

Güney Kıbrıs'da artan Covid-19 vakalarını kontrol altına almak isteyen Rum tarafının aldığı kısıtlama kararına, Rum medyasından da destek geldi. Sigma TV'nin CEO'su Chrysanthos Tsouroulis'in hükümetin koronavirüs tedbirlerine destek vermesine tepki gösteren eylemciler, televizyon binasının önünde basını protesto etti.

Polis ile eylemciler arasında tansiyon yükseldi, Rum polisi protestoculara tazyikli suyla müdahalede bulundu. Düzenlenen protestolarda ikisi polis olmak üzere 3 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.