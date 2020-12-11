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karşıtı tasarıya onay

Giriş Tarihi: 11.12.2020 ABONE OL
İslam karşıtı tasarıya onay
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimi, Müslümanlara yapılan ayrımcılığa yönelik eleştirilere kulak tıkayarak bildiğini okumaya devam ediyor. Paris hükümeti, "İslam ve Müslümanları hedef aldığı" gerekçesiyle eleştirilen laiklik ilkesini güçlendirme yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, İslami derneklerin finansmanlarının denetlenmesi ve Fransa tarafından imamlara yeterlilik sertifikasının verilmesi şartlarını da içeren 54 maddeden oluşuyor. Bu düzenleme yeni bir suç tanımı da yapıyor. Bir kişinin hayatını tehlikeye atmak amacıyla, kimliği belirlenebileceği şekilde özel, aile veya profesyonel yaşamı hakkında internet ortamında bilgi yaymaya 3 yıl hapis, 45 bin euro para cezası öngörülüyor.
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İslam karşıtı tasarıya onay
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