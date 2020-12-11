İslam karşıtı tasarıya onay

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimi, Müslümanlara yapılan ayrımcılığa yönelik eleştirilere kulak tıkayarak bildiğini okumaya devam ediyor. Paris hükümeti, "İslam ve Müslümanları hedef aldığı" gerekçesiyle eleştirilen laiklik ilkesini güçlendirme yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, İslami derneklerin finansmanlarının denetlenmesi ve Fransa tarafından imamlara yeterlilik sertifikasının verilmesi şartlarını da içeren 54 maddeden oluşuyor. Bu düzenleme yeni bir suç tanımı da yapıyor. Bir kişinin hayatını tehlikeye atmak amacıyla, kimliği belirlenebileceği şekilde özel, aile veya profesyonel yaşamı hakkında internet ortamında bilgi yaymaya 3 yıl hapis, 45 bin euro para cezası öngörülüyor.