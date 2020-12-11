İyileşenler 48 milyonu geçti

Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 69 milyon 240 bini geçti. İyileşenlerin sayısı 48 milyonu geçti.ABD: 3 bin 100 ölüm daha.İngiltere: Pfizer aşısını olan iki kişide yan etki oluştu. "Alerjileri olanlar aşı yaptırmasın" dendi.Fransa: 296 kişi daha öldü.Almanya: Son 24 saatte 23 bin 679 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, en yüksek günlük vaka sayısı oldu.Hindistan: 412 kişi daha öldü.Güney Kore: 682 vaka belirlendi, 8 kişi daha yaşamını yitirdi.Japonya: Üçüncü dalga etkili oluyor. 2 bin 800 yeni vaka var.Çin: 12 yeni vaka tespit edildi.Malezya: Sağlık Bakanı Kovid-19 şüphesiyle ev karantinasına alındı.Kanada: Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısını onayladı.Latin Amerika: Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 836, Meksika'da 781, Arjantin'de 213, Kolombiya'da 150 ve Peru'da 54 kişi daha yaşamını yitirdi.Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı. Afrika ülkelerinin aşıyı 2021'de alacağı açıklandı.