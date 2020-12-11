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’den açıklama: Tacizcileri toplum olarak lanetlemeliyiz!

Kadın ve Demokrasi Derneği () son günlerde özellikle sosyal medyada yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kadın konusunda hak savunuculuğu yaptıklarını vurguladıkları açıklamada “bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taciz ve tecavüz mağdurlarının yanında olacak, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz.” dendi.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 22:14 ABONE OL
KADEM’den açıklama: Tacizcileri toplum olarak lanetlemeliyiz!

Özellikle CHP'de yaşanan taciz iddialarına yer verilen açıklamada CHP'li yönetici tarafından mağdur edilen kişiyle görüştükleri ve destek verdikleri belirtilerek şöyle devam edildi; "İdeolojiden bağımsız her yerde karşımıza çıkabilen bu gibi vakaları ve tacizcileri tüm toplum olarak açıkça lanetlemeliyiz."

Kendilerini taciz eden erkekleri sosyal medya üzerinden ifşa eden kadınlara yönelik olan yapılan eleştirilere de değinen KADEM, "yaşadığı cinsel taciz ve tecavüzü ifşa eden kadınları suçlamak da o ağır travmanın altında ezilmiş kadınlara yaşatılan yeni bir sosyal travmadır." diyerek suçlamalara karşı tepkisini gösterdi. "Yapılması gereken, tacizciye değil tacize uğrayan kişiye sahip çıkmaktır. KADEM olarak bu noktada duruşumuz her zaman mağdurdan yana olacaktır." açıklaması ile paylaşımını tamamlayan KADEM tacize uğrayan kadınların yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

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KADEM’den açıklama: Tacizcileri toplum olarak lanetlemeliyiz!
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