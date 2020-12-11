Kardeş Azerbaycan’a vizesiz gidilecek! Kimlik göstermek yeterli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Geçidi töreni için gittiği Azerbaycan'da imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri Vatandaşlarının Karşılıklı Ziyaretlerinde Kimlikle Seyahat İmkanı Tanıyan Protokol kapsamında iki ülkeye vizesiz gidilecek. Ankara protokolün imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu açıklarken," Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır" değerlendirmesinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.

Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan'a gidebileceklerdir.

Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.

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