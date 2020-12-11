Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kardeş Azerbaycan’a vizesiz gidilecek! Kimlik göstermek yeterli olacak

Kardeş ’a vizesiz gidilecek! Kimlik göstermek yeterli olacak

’ın  töreni için gittiği ’da imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri Vatandaşlarının Karşılıklı Ziyaretlerinde Kimlikle Seyahat İmkanı Tanıyan Protokol kapsamında iki ülkeye vizesiz gidilecek...

ANKARA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 11:09 Son Güncelleme: 11.12.2020 11:17 ABONE OL
Kardeş Azerbaycan’a vizesiz gidilecek! Kimlik göstermek yeterli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Geçidi töreni için gittiği Azerbaycan'da imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyetleri Vatandaşlarının Karşılıklı Ziyaretlerinde Kimlikle Seyahat İmkanı Tanıyan Protokol kapsamında iki ülkeye vizesiz gidilecek. Ankara protokolün imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu açıklarken," Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.

Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan'a gidebileceklerdir.

Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.

Bakü’de verilen üç mesaj Son dakika Haberleri - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'la vizeler kalkıyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeş Azerbaycan’a vizesiz gidilecek! Kimlik göstermek yeterli olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA