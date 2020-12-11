Kim Ki-duk kimdir? Koronavirüsten vefat eden yönetmen Kim Ki-duk nereli, kaç yaşında vefat etti?

Pek çok filmde imzası bulunan ünlü yönetmen Kim Ki-duk'un koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Kim Ki-duk kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, filmleri nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya başladı.

KİM Kİ-DUK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ, FİLMLERİ NELERDİR?

Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden ünlü yönetmene ilişkin merak edilen Kim Ki-duk kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, filmleri nelerdir? sorularına ilişkin detaylar şöyle;