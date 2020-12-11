Kontrolden çıkıyor

Koronavirüste birinci dalgayı hafif atlatan ülkelerden olan Almanya, erken açılımın faturasını ağır ödüyor. İkinci dalganın sert vurduğu ülkede her gün yüzlerce insan ölürken, dün vaka sayısı 23 bin 679 ile yeni bir rekor kırdı. Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 440 oldu. Önceki gün 590 ölüm ile en çok ölüm gerçekleşti.



"PATLAMA YAŞANABİLİR"

ROBERT Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, artan vaka sayısındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi. Wieler, durumun ciddi olduğunu ve daha da kötüleştiğini vurguladı. Berlin'de güncel gelişmeleri tanıtan Wieler, vaka sayısının çok üzücü seviyeye ulaştığını belirtirken, sosyal mesafeye uyulması gerektiğini, aksi halde yeni vaka sayısında patlama yaşanacağını ifade etti.



20 BİN ÖLÜ

TEST yapılıp pozitif çıkanların oranının yüzde 1,5 olduğunu, ancak gerçek rakamın daha yüksek olabileceği uyarısını yapan Wieler, "Gerçek oran daha fazla olabilir" dedi. Almanya'da son rakamlarla birlikte hastalığa yakalananların sayısı 1 milyon 250 bine dayanırken, ölenlerin sayısı 20 bini geçti. Bavyera Başbakanı Markus Söder, durumun kötüye gittiğine dikkat çekerek, yeni önlemler alınmasını istedi.



KAPAMA İSTEDİ

SÖDER, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada ülkenin 10 Ocak tarihine kadar ikinci kapamayı gerçekleştirmesi gerektiğini savundu. Temasların azaltılmasını isteyen Söder, bunun için Noel tatili ve yılbaşının fırsat bilinip 10 Ocak tarihine her yerin kapatılmasını önerdi. Söder, "Bu, temasları azaltmak için üç haftadan daha az süreniz olduğu anlamına geliyor" dedi.

Murat TOSUN-Mustafa AKBABA