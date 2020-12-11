Kovid’e karşı ‘kokteyl aşı’

İngiltere'de üst düzey sağlık yetkilileri, yüksek etkinlik gösterdiği açıklanan Pfizer/BioNTech, Moderna ve Oxford/AstraZeneca aşılarına ait dozları gelecek yıldan itibaren karıştırarak uygulanmasının planlandığını açıkladı. Uzmanlar, viral bazlı aşıların antikor tepkisini tetiklediğini, mRNA bazlı aşıların ise yüksek T hücresi bağışıklığı oluşturduğunu ifade ederek, insanların iki tür korumaya da sahip olmasını hedeflediklerini bildirdi. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geçen salı İngiltere'de kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte, İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, Pfizer/ BioNTech, Oxford ve Moderna aşılarının farklı kombinasyonlarını denemeyi plandıklarını açıkladı. Bingham, bazı aşıların güçlü antikor tepkisi üretirken, bir diğerinin T hücresi bağışıklığını tetiklediğini ve ideal olanın insanların her iki bağışıklık türüne sahip olması olduğunu söyledi.







İKİ DOZ İKİ FARKLI AŞI

İngiltere'de onaylanan Pfizer/ BioNTech ve yıl sonuna kadar onaylanması beklenen Oxford/AstraZeneca ve Moderna aşıları, Kovid-19'u önlemek için iki doza ihtiyaç duyuyor. Ancak, aşılar farklı şekillerde çalıştıkları için, ortalama 20 gün arayla ayrı firmalara ait aşı dozları almanın bağışıklık tepkisini "maksimize edebileceği" ve daha uzun süreli koruma sağlayabileceği düşünülüyor.



2021'DE DENENECEK

Bingham, İngiltere'deki araştırmacıların gelecek yıl "heterolog birincil destek" olarak bilinen bu yöntemin denemelerine başlayacağını söyledi. Bununla birlikte Ningham, aşıların bu şekilde daha iyi çalışacağına dair uzun süredir devam eden bir teori olduğunu, ancak gerçek dünyada denenmediğini ifade ederek, aşıların karıştırdığı klinik çalışmaların iki ay süreceğini ve yalnızca güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmış aşıların gönüllülere uygulanacağını açıkladı.