Prens uğruna Kraliyet'e rest çekmişti! Meghan Markle, Kate Middleton'ı ezdi geçti

İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Sussex Düşesi Meghan Markle, Kate Middleton'ın %14.4'lük oranının önüne geçerek %14.5'lik puanla tüm kraliyet ailesi üyelerinin önüne geçerek en popüler üyeler listesinde ilk sıraya yükseldi.

Ayrıca ilk üçte olduğunu göstermek amacıyla bir alışveriş sitesi tarafından yapılan ankette Kraliçe de %14.3'lük puanla üçüncü sırada yer aldı.

Prens Harry ve Meghan Markle 2020 yılı başında kraliyet ailesine ait üst düzey görevlerden çekildiklerini duyurmuştu. Meghan Markle her ne kadar kraliyet görevlerini yerine getirmese de corona virüs ile ilgili çevrimiçi platformlarda yaptığı konuşmalarla görünürlüğünü artırdı.