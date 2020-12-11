Prens uğruna Kraliyet'e rest çekmişti! Meghan Markle, Kate Middleton'ı ezdi geçti

Son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren kraliyet ailesi üyesi, dünya çapında yapılan anket sonuçlarına göre 2020 yılının da en popüler ismi seçildi. Kraliçeyi ve diğer üyeleri geride bırakarak İngiltere'nin ve dünyanın popüler isimleri arasında yerini sağlamlaştırdı.
EN POPÜLER KRALİYET AİLESİ ÜYESİ
Meghan Markle, dünya çapında yapılan yeni ankete göre İngiltere Kraliçesi ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ı da geçerek en popüler kraliyet ailesi üyesi olarak seçildi.
İLK SIRAYA YÜKSELDİ
Sussex Düşesi Meghan Markle, Kate Middleton'ın %14.4'lük oranının önüne geçerek %14.5'lik puanla tüm kraliyet ailesi üyelerinin önüne geçerek en popüler üyeler listesinde ilk sıraya yükseldi.
Ayrıca ilk üçte olduğunu göstermek amacıyla bir alışveriş sitesi tarafından yapılan ankette Kraliçe de %14.3'lük puanla üçüncü sırada yer aldı.
Prens Harry ve Meghan Markle 2020 yılı başında kraliyet ailesine ait üst düzey görevlerden çekildiklerini duyurmuştu. Meghan Markle her ne kadar kraliyet görevlerini yerine getirmese de corona virüs ile ilgili çevrimiçi platformlarda yaptığı konuşmalarla görünürlüğünü artırdı.
PRENS HARRY POPÜLERLİĞİNİ YİTİRDİ
Meghan Markle'ın aksine kraliyet yaşamından geri çekilmek, eşi Prens Harry'nin popülerliğindeki düşüşü artırdı. Fakat buna rağmen yapılan ankette Prens William'ın önüne geçerek %14.2'lik oranla en popüler dördüncü kraliyet ailesi olarak belirlendi.BBC, Prenses Diana'nın röportaj vermesi için kandırıldığı iddialarını soruşturacak