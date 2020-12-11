NATO’dan AB’ye Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi dün Brüksel'de başladı. Bugün devam edecek zirvenin birinci gündem maddesi arasında Türkiye de vardı. BBC'nin haberine göre AB, Türkiye'ye sert yaptırımlar öngörmüyor. Habere göre AB ülkeleri ayrıca, ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın görevi resmen devralmasının ardından Washington ile koordinasyon içinde olmak istiyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise zirvede Türkiye hakkında yapılacak görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşım tavsiyesinde bulunarak "Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım" dedi. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'nin Irak ve Suriye ile sınırı bulunduğunu, DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığını belirtti.