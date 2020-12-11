Son Dakika Haberi: Corona virüste korkutan gerçek: Corona virüs belirtileri 257 gündür sürüyor...

Son dakika haberi: Dokuz aydır uzun süreli Covid-19 etkileri ile savaşan 35 yaşındaki Kanadalı kadın, corna virüse yakalandığı günden itibaren yaşadığı anları anlattı. 35 yaşındaki Ashley Antonio, corona virüse yakalandığı günden 9 ay sonra bile corona virüs belirtilerine sahip olduğunu ifade ederken nefes almadaki zorluğun yanı sıra şiddetli baş ağrıları, akciğer tıkanıklığı, eklemlerinde şişlik, kızarıklık ve kalp çarpıntısı gibi öngörülemeyen ve ağrılı komplikasyonlar yaşadığını anlattı. Uzun süreli Covid-19 olarak adlandırılan bu hastalığın semptomları nelerdir? Uzun süren corona virüsün etkileri nelerdir? İşte son dakika haberin detayları...
Covid-19'a yakalanan 35 yaşındaki Ashley Antonio, hastalığa yakalandığı günden bu yana 257 gün geçmesine rağmen hala semptomları ile mücadele ediyor. Corona virüse yakalanmasının ardından 9 ay geçmesine rağmen hala corona virüs belirtiler göstermesinin nedeni ise uzun süreli Covid-19... Halk sağlığı uzmanları, Covid-19'un genellikle iki hafta içerisinde geçtiği ve kısa süreli bir hastalık olarak tanımlasa da bu herkes için geçerli değil.
"BAZI GÜNLER NEFES ALAMIYORUM."
Antonio, 257 gündür nefes almadaki zorluğun yanı sıra; şiddetli baş ağrıları, akciğer tıkanıklığı, eklemlerinde şişlik, kızarıklık ve kalp çarpıntısı gibi öngörülemeyen ve ağrılı komplikasyonlar yaşıyor.
Antonio CBC'ye yaptığı açıklamada, bazı günler iyi hissetse de diğer günler uyandığında nefes alamadığını ve hareket edemediğini dile getirdi. Daha önce son derece sağlıklı olduğunu söyleyen Antonio, önceden var olan bir sağlık sorunu olmadığını ve sağlık yetkililerinin bahsettiği hiçbir hastalığa sahip olmadığını da ifade etti.
MERDİVEN BİLE ÇIKARKEN NEFES NEFESE KALIYOR
Antonio, semptomları hafifletmek için mücadele etse de Edmonton merkezli bir duruşma avukatı olarak yaptığı beş ay işten ayrılmak zorunda kaldı.
Daha önce her gün egzersiz yapan biri olmasına rağmen şu an merdiven çıkarken bile nefes alamadığını belirtti.
"HERKES İYİLEŞEMİYOR"
Antonio, medya ve tıp dünyasının ya 10 gün içinde iyileşeceğiniz ve normal hayatına dönebileceğiniz veya ölebileceğiniz izlenimini verdiğini söylerken bu durumun ortasında bir yerde mücadele eden büyük bir grup insan olduğunu ve her gün korkunç şekillerde etkilendiklerini söyledi.
HASTALIĞIN İLK BELİRTİSİ MİDE RAHATSIZLIĞIYDI
Mart ayının sonunda hastalanan Antonio, öncelikle mide rahatsızlığına yakalandığını düşündü ancak ertesi sabah uyandığında zorlukla ayakta durabiliyordu. Yaklaşık bir hafta sonra semptomlar azalsa da bunun sadece ilk dalga olduğu daha sonra anlaşıldı.
BİRKAÇ HAFTA SONRA YENİDEN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI
Birkaç hafta sonra tekrar hastalandı ve vücut ağrıları çekmeye başladı. Ayağa kalkmanın bile büyük bir mücadele olduğu bu süreçte kısa yürüyüşler bile bayılmasına sebep oluyordu.
Ayrıca hafızasında ve konsantrasyonunda da sorunlar ortaya çıkan Antonio, bir noktada kendi adını bile hatırlayamıyordu.
"FELÇ GEÇİRDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"
6 hafta sonra semptomlar tekrar ortaya çıktığında yüzünün yarısını ve vücudunun sol yarısını yarım saat kadar boyunca hissedemediğini söyleyen Antonio, acil müdahale için hastaneye gitti ve felç geçirdiğini düşündüğü söyledi.
Daha sonra romatoid artrit ve sinir sistemindeki arızalarla tetiklenen bir kan dolaşım bozukluğu olan postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) teşhisi konuldu.
SEMPTOMLAR TAMAMEN ORTADAN KALKACAK MI?
Uzun süreli Covid araştırmaları hala başlangıç aşamasında olsa da Antonio vakası hala kafa karıştırıcı olarak nitelendiriliyor ve semptomlarının tamamen ortadan kalkıp kalkmayacağı da merak konusu.
Antonio, birkaç güzel günü olsa da kötü günlerin geri geleceğini bildiğini ve bu durumun hiç bitmeyecekmiş gibi hissettirdiğini belirtti. Etkilerin ve çözümün bilinemez olmasının ve birkaç ay, birkaç yıl veya sonsuza kadar olabileceği düşüncesinin oldukça korkutucu olduğunu ekledi.
KORONAVİRÜSÜN UZUN SÜRELİ SEMPTOMLARI NELER?
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, "uzun süreli Covid" ortaya çıkıyor. Uzun süreli Covid-19'un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında;
-Yorgunluk
-Saç kaybı
-Kalp ritmi bozukluğu
-Bilişsel problemler
-Baş ağrısı
-Kas ağrısı
-Nefes almada güçlük
-Odaklanma problemi
-Üşüme ve titreme
-Uykusuzluk
-Halüsinasyon görme
-İshal
-Yüksek ateş" gibi semptomlar yer alıyor.
ABD'li diş hekimleri Covid-19'la enfekte olan kişilerde artan sayıda diş sağlığı problemleri yaşandığını belirterek, aniden ortaya çıkan "diş kaybı"nın uzun süreli Covid'in semptomları arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Son Dakika Haberi: Corona virüsü aşısı olanlar maske takmaya devam edecek mi? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı Son dakika haberi: Pfizer'den corona virüs aşısı ile ilgili uyarı: Çok büyük bir hata...