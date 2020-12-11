Son dakika haberi: ABD'den Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdel-Bary hakkında akılalmaz karar...

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ

Usame Bin Ladin'in Avrupa'daki sözcüsü olarak bilinen hükümlü terörist, salı günü New Jersey'de serbest bırakılmasının ardından İngiltere'ye dönüş yaptı. Oğlu da DEAŞ üyesi olan altı çocuk babası Adel Abdel-Bary, Kuzey Batı Londra'da bulunan Maida Vale'deki 1 milyon sterlin değerindeki dairesinde yaşayan 59 yaşındaki karısı Ragaa ile bir araya geldi.

1997'DE İNGİLTERE'DEN SIĞINMA HAKKI ALDI

1997 yılında İngiltere'de sığınma hakkı verildiği için dönebilen Adel Abdel Bary, ölüm ve İşkence korkusundan Mısır'a dönmüyor. Bir güvenlik kaynağından edinilen bilgiye göre; Adel Abdel Bary'nin İngiltere'ye dönüşü ülkede büyük bir sorun olduğubüyük bir sorun olduğu, İngiltere İçişleri Bakanlığı ülkeyi tehditlerden arındırmak isterken kapısının önüne kötü şöhretli bir teröristin atıldığını düşündüğü belirtildi.