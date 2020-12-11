Son dakika haberi: Avustralya'nın corona virüs aşısında hatalı sonuç: HIV antikoru oluştu

GÜVEN EKSİKLİĞİ YARATTI

Avustralya Sağlık Bakanlığı sekreteri Brendan Murphy, "Büyük olasılıkla işe yarayacaktı. Ancak güven ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemediğimizi biliyorduk ve bu yanlış pozitif test bazı kafa karışıklığına ve güven eksikliğine neden olmuş olabilir" dedi.

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